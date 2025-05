Kakadu bei euch

Wenn in Kirchen gewaltige Musik ertönt, dann kommt die meistens aus einer Orgel. Ein riesiges Musikinstrument, das viel Platz in der Kirche einnimmt. Gespielt wird es über eine Tastatur, mit Registern und Pedalen. Mattis kennt sich da aus. Bevor er spielt, zieht er schmale Schuhe an, damit er die einzelnen Töne mit den Füßen "treffen" kann. Das Tolle ist: Wenn man bestimmte Hebel zieht, kann man die Töne einer Orgel total verändern. Mal kann die Orgel wie eine Flöte klingen, dann fast so wie ein ganzes Orchester. Erzeugt werden alle Töne durch einen Luftstrom, der durch die Orgelpfeifen geleitet wird. Kakadu und Tim sind schwer beeindruckt.