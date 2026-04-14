Kakadu - bei euch

Seine Ausrüstung ist beeindruckend: Eine Flasche Wasser, eine Schnur, ein Messer, ein Multitool, eine Zange, eine Säge, schnittfeste Handschuhe, ein Feuerzeug, ein Feuerstahl und mehrere Bücher. Matti ist auf alles vorbereitet, und er traut sich sogar, im Wald zu übernachten. Gelernt hat er das in einer Waldjugendgruppe. Deshalb weiß er, dass die Blätter von Bäumen eigentlich kleine Münder sind, durch die die Bäume atmen. Sprechen können sie zwar nicht, da hat sich der Kakadu prompt geirrt.