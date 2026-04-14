Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Matti liebt den Wald

    12:40 Minuten
    Ein Waldweg auf den durch die Bäume Sonnenstrahlen fallen.
    Matti kennt sich im Wald bestens aus. © Getty Images / Andrea Kamal
    Mit Fabian. |
    Audio herunterladen
    Angefangen hat es mit einem Hörspiel über den Wald. Matti war sofort fasziniert. Inzwischen ist er ein richtiger Wald-Spezialist - und kennt sich bestens aus.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Matti liebt den Wald
    Seine Ausrüstung ist beeindruckend: Eine Flasche Wasser, eine Schnur, ein Messer, ein Multitool, eine Zange, eine Säge, schnittfeste Handschuhe, ein Feuerzeug, ein Feuerstahl und mehrere Bücher. Matti ist auf alles vorbereitet, und er traut sich sogar, im Wald zu übernachten. Gelernt hat er das in einer Waldjugendgruppe. Deshalb weiß er, dass die Blätter von Bäumen eigentlich kleine Münder sind, durch die die Bäume atmen. Sprechen können sie zwar nicht, da hat sich der Kakadu prompt geirrt.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Zur Startseite