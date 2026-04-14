Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Matti liebt den Wald
12:40 Minuten
Angefangen hat es mit einem Hörspiel über den Wald. Matti war sofort fasziniert. Inzwischen ist er ein richtiger Wald-Spezialist - und kennt sich bestens aus.
Matti liebt den Wald
Seine Ausrüstung ist beeindruckend: Eine Flasche Wasser, eine Schnur, ein Messer, ein Multitool, eine Zange, eine Säge, schnittfeste Handschuhe, ein Feuerzeug, ein Feuerstahl und mehrere Bücher. Matti ist auf alles vorbereitet, und er traut sich sogar, im Wald zu übernachten. Gelernt hat er das in einer Waldjugendgruppe. Deshalb weiß er, dass die Blätter von Bäumen eigentlich kleine Münder sind, durch die die Bäume atmen. Sprechen können sie zwar nicht, da hat sich der Kakadu prompt geirrt.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Mona Belinskiy
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger