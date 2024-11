Kakadu bei euch

Das Leben auf Matildas Dorf ist nicht langweilig. Matilda lebt gerne in Lunow, dicht an der Oder. Wenn sie jemanden besuchen möchte, dann nimmt sie das Fahrrad. Alles ist relativ überschaubar, Matilda kennt sich gut aus auf ihrem Dorf. In der Stadt wäre es viel unübersichtlicher. Aber: ein paar kleine Nachteile gibt es auch: Manche ihre Freundinnen wohnen manchmal ganz schön weit weg. Dafür kann sie kurzentschlossen auf den Spielplatz gehen und dort Freundinnen und Freunde treffen. Oder Geocaching machen. Die Natur hat Matilda direkt vor der Nase, und störende Autos gibt es nur ganz selten.