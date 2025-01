Kakadu bei euch

Erfunden wurde das Rhönrad vor hundert Jahren von Otto Feick, der in seiner Werkstatt das erste Rhönrad gebaut hat. Zunächst hieß es noch "Reifenturn- und Sportgerät", aber dann nannte der Erfinder es Rhönrad. Denn seine Werkstatt lag in der Rhön in Bayern.

Es ist so groß, dass die Sportler darin stehen können. Das Rhönrad. Es besteht aus zwei Reifen, die durch Sprossen miteinander verbunden sind. Die Turnerinnen und Turner haben also gewissermaßen eine Leiter um sich herum. Darin turnen sie ihre Übungen. Manchmal zur Musik. Das Turnen am Rhönrad erfordert sehr viel Kraft. Und es macht riesigen Spaß, wie Mathilda in diesem Podcast erzählt. Beim Rhönrad-Turnen hat sie "Schmetterlinge im Bauch".