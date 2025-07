Mathilda lebt in einem Haus in Kassel. In ihrem Garten steht ein großes Meerschweinchen-Gehege. Und darin wohnen acht Meerschweinchen! Sechs Weibchen und zwei Männchen.

Manchmal verwechseln die Meerschweinchen Mathildas Finger mit einer Karotte und beißen ein bisschen hinein. Aber das erschreckt Mathilda nur ein wenig - wirklich weh tut es nicht.

Mathilda kennt sich bestens aus mit den verschiedenen Arten von Meerschweinchen. Aber am liebsten ist sie damit beschäftigt, ihre Meerschweinchen zu streicheln. Manche sind so weich wie Kuscheltiere.