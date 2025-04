Kakadu bei euch - Luzie ist Co-Moderatorin

Wer beim Radio arbeitet oder Podcasts moderiert, muss gerne und gut sprechen können. So wie Luzie. Sie hat Kakadu-Podcasts gehört, in denen Kinder als Co-Moderatoren mitmachen und sich gesagt: "Das will ich auch!" Also hat sie sich für ein Casting beworben. Ein Casting ist eine Probemoderation. Und weil sie das hervorragend gemacht hat, ist sie seit einer Weile dabei: Als Moderationskind beim Kakadu. In diesem Podcast erzählt sie, wie so eine Podcast-Produktion abläuft. Und Luzie verrät auch, dass manchmal ein paar unvorhersehbare Dinge passieren. Aber die machen ihr ganz besonderen Spaß!