Kakadu - bei euch

Viel Spaß
Lucy macht Glasperlen
12:33 Minuten
Lucys Hobby ist spannend, aber sie muss vorsichtig sein. Denn beim Herstellen von Glasperlen ist Feuer im Spiel. Deshalb ist Lucys Mama immer dabei.
Glasperlen herzustellen ist eine spannende Sache. Aber es sollte unbedingt immer eine erwachsene Person dabei sein, denn man braucht dazu Feuer aus einer Gaskartusche.
Und es ist wichtig, eine Schutzbrille zu tragen. Lucy weiß das. Sie darf dann einen grünen Glasstab in die Flamme halten.
Nach einer Weile beginnt die Spitze vom Glasstab zu schmelzen, und dann wickelt Lucy das weiche Glas um einen Metallstab herum. Der nennt sich Perlendorn. Das sieht ein bisschen so aus, als würde sich ein Glühwurm um einen Stab winden.
Ganz langsam formt sich daraus dann eine Perle. Lucy muss genau aufpassen, um diese Perle im richtigen Moment in bereitgestellten Sand zu stecken. Wenn alles klappt, entsteht eine schöne, glänzende Glasperle.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Regina Voss
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
