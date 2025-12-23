Kakadu - bei euch

Glasperlen herzustellen ist eine spannende Sache. Aber es sollte unbedingt immer eine erwachsene Person dabei sein, denn man braucht dazu Feuer aus einer Gaskartusche.

Und es ist wichtig, eine Schutzbrille zu tragen. Lucy weiß das. Sie darf dann einen grünen Glasstab in die Flamme halten.

Nach einer Weile beginnt die Spitze vom Glasstab zu schmelzen, und dann wickelt Lucy das weiche Glas um einen Metallstab herum. Der nennt sich Perlendorn. Das sieht ein bisschen so aus, als würde sich ein Glühwurm um einen Stab winden.

Ganz langsam formt sich daraus dann eine Perle. Lucy muss genau aufpassen, um diese Perle im richtigen Moment in bereitgestellten Sand zu stecken. Wenn alles klappt, entsteht eine schöne, glänzende Glasperle.