Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Luise klettert
12:47 Minuten
Luise klettert sehr gerne. Oder genauer: sie bouldert. Bouldern ist eine moderne Form des Kletterns: man klettert in einer speziellen Sporthalle eine Wand hoch.
Luise klettert
Bouldern ist mehr als normales Klettern. Das Wort "Bouldern" kommt aus dem Englischen, ein "boulder" ist ein Felsblock. Und nach Felsen sehen die hohen Wände in einer Boulder-Halle auch aus. An diesen "Felsen" befinden sich bunte "Steine", die eben auch keine richtigen Steine sind, sondern so etwas wie Haltegriffe. Wer bouldert, braucht Kraft in den Händen und in den Beinen. Höhenangst sollte man bei diesem Sport keine haben, aber man kann sich durch ein Seil sichern lassen, und wenn man doch mal abrutscht, landet man unten auf einer weichen Matte.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Duska Roth
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler