    Kakadu - bei euch

    Luise klettert

    12:47 Minuten
    EIn Mädchen klettert in einer Kletterhalle
    Fürs Klettern braucht man Muskeln © Getty Images / lovro77
    Mit Tim. |
    Luise klettert sehr gerne. Oder genauer: sie bouldert. Bouldern ist eine moderne Form des Kletterns: man klettert in einer speziellen Sporthalle eine Wand hoch.
    Luise klettert
    Bouldern ist mehr als normales Klettern. Das Wort "Bouldern" kommt aus dem Englischen, ein "boulder" ist ein Felsblock. Und nach Felsen sehen die hohen Wände in einer Boulder-Halle auch aus. An diesen "Felsen" befinden sich bunte "Steine", die eben auch keine richtigen Steine sind, sondern so etwas wie Haltegriffe. Wer bouldert, braucht Kraft in den Händen und in den Beinen. Höhenangst sollte man bei diesem Sport keine haben, aber man kann sich durch ein Seil sichern lassen, und wenn man doch mal abrutscht, landet man unten auf einer weichen Matte.

    Autorin: Duska Roth
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
