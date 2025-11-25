Kakadu - bei euch

Bouldern ist mehr als normales Klettern. Das Wort "Bouldern" kommt aus dem Englischen, ein "boulder" ist ein Felsblock. Und nach Felsen sehen die hohen Wände in einer Boulder-Halle auch aus. An diesen "Felsen" befinden sich bunte "Steine", die eben auch keine richtigen Steine sind, sondern so etwas wie Haltegriffe. Wer bouldert, braucht Kraft in den Händen und in den Beinen. Höhenangst sollte man bei diesem Sport keine haben, aber man kann sich durch ein Seil sichern lassen, und wenn man doch mal abrutscht, landet man unten auf einer weichen Matte.