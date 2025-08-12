Lucia sitzt nach einer Krankheit im Rollstuhl. Das heißt für sie aber überhaupt nicht, dass sie bestimmte Dinge lieber lässt. Ganz und gar nicht! Denn sie saust mutig in einem Skater-Park mit ihrem Rollstuhl herum. Ein bisschen Überwindung kosten manche Übungen schon, sagt sie, aber wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt, dann versucht sie es gleich wieder. Und schon klappt es! In ganz Deutschland gibt es Bahnen für Rollstuhl-Skater und -Skaterinnen, wo Menschen im Rollstuhl richtig coole Tricks lernen können, weil auch regelmäßige Trainings angeboten werden.

Lucias beeidruckendster Trick ist, wenn sie mit viel Schwung über eine Welle in Skater-Park fährt und dabei richtig abhebt. Wow!