    Kakadu - bei euch

    Lucia macht Rolli-Skaten

    Lucia beim Rolli-Skaten
    Ganz schön mutig © Vanessa Loewel
    Mit Patricia. |
    Keine Angst haben, nicht soviel nachdenken, einfach machen. Das ist das Motto von Lucia. Denn sie sitzt im Rollstuhl und macht Rolli-Skaten. Mit coolen Tricks!
    Kakadu
    Lucia macht Rolli-Skaten
    Lucia sitzt nach einer Krankheit im Rollstuhl. Das heißt für sie aber überhaupt nicht, dass sie bestimmte Dinge lieber lässt. Ganz und gar nicht! Denn sie saust mutig in einem Skater-Park mit ihrem Rollstuhl herum. Ein bisschen Überwindung kosten manche Übungen schon, sagt sie, aber wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt, dann versucht sie es gleich wieder. Und schon klappt es! In ganz Deutschland gibt es Bahnen für Rollstuhl-Skater und -Skaterinnen, wo Menschen im Rollstuhl richtig coole Tricks lernen können, weil auch regelmäßige Trainings angeboten werden.
    Lucias beeidruckendster Trick ist, wenn sie mit viel Schwung über eine Welle in Skater-Park fährt und dabei richtig abhebt. Wow!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Vanessa Loewel
    Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
