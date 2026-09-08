Kakadu - bei euch

Lounas Traum begann im Kino. Da hat sie einen Film gesehen vom "jüngsten Astronauten aller Zeiten": Alfons Zitterbacke. Der hat auch diesen Traum, Astronaut werden zu wollen.

Lounas richtiges Vorbild ist Walentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltall.

Und wenn aus Lounas Traum Wirklichkeit wird, dann ist sie vielleicht die erste Frau auf dem Mars. Beziehungsweise sogar der erste Mensch auf dem Mars.

Trainiert hat sie jedenfalls schon...