Kakadu - bei euch

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    Louna will Astronautin werden

    12:07 Minuten
    Der Mars, auch bekannt als "der rote Planet"
    Der Mars, auch bekannt als "der rote Planet" © picture alliance / Visually | 24K-Production
    Von Regina Bruckmann. |
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    Louna hat einen großen Traum: Astronautin werden. Und vielleicht als erster Mensch den Mars betreten. Ihr erstes Training hat Louna schon absolviert.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Louna will Astronautin werden
    Lounas Traum begann im Kino. Da hat sie einen Film gesehen vom "jüngsten Astronauten aller Zeiten": Alfons Zitterbacke. Der hat auch diesen Traum, Astronaut werden zu wollen.
    Lounas richtiges Vorbild ist Walentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltall.
    Und wenn aus Lounas Traum Wirklichkeit wird, dann ist sie vielleicht die erste Frau auf dem Mars. Beziehungsweise sogar der erste Mensch auf dem Mars.
    Trainiert hat sie jedenfalls schon...

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    Autorin: Regine Bruckmann
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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