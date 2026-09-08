Kakadu - bei euch

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Louna will Astronautin werden
12:07 Minuten
Louna hat einen großen Traum: Astronautin werden. Und vielleicht als erster Mensch den Mars betreten. Ihr erstes Training hat Louna schon absolviert.
Louna will Astronautin werden
Lounas Traum begann im Kino. Da hat sie einen Film gesehen vom "jüngsten Astronauten aller Zeiten": Alfons Zitterbacke. Der hat auch diesen Traum, Astronaut werden zu wollen.
Lounas richtiges Vorbild ist Walentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltall.
Und wenn aus Lounas Traum Wirklichkeit wird, dann ist sie vielleicht die erste Frau auf dem Mars. Beziehungsweise sogar der erste Mensch auf dem Mars.
Trainiert hat sie jedenfalls schon...
Lounas richtiges Vorbild ist Walentina Tereschkowa, die erste Frau im Weltall.
Und wenn aus Lounas Traum Wirklichkeit wird, dann ist sie vielleicht die erste Frau auf dem Mars. Beziehungsweise sogar der erste Mensch auf dem Mars.
Trainiert hat sie jedenfalls schon...
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Autorin: Regine Bruckmann
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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