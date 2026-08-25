Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Lily lebt auf einem Selbstversorgerhof
12:56 Minuten
Hühner für Eier, Bienen für Honig, Kühe, Schafe, Ziegen oder Schweine für Fleisch und Milch. So ist es auf einem Selbstversorgerhof. Supermärkte? Nicht nötig!
Lily lebt auf einem Selbstversorgerhof
Ein Selbstversorgerhof ist kein normaler Bauernhof. Die Bewohner versuchen, alles was sie zum Leben brauchen, möglichst selbst zu produzieren: Ihre Nahrung, aber auch die Energie und weitere Rohstoffe. Sie wollen damit unabhängig werden von Supermärkten, Tankstellen und der üblichen Versorgung.
Lily gefällt es auf dem Selbstversorgerhof ihrer Eltern. Sie lernt nebenbei, wie wichtig es ist, sorgfältig zu planen, was man alles braucht. Und Spaß macht es sowieso. Die meisten Tiere kennt Lily sogar mit deren Namen.
Lily gefällt es auf dem Selbstversorgerhof ihrer Eltern. Sie lernt nebenbei, wie wichtig es ist, sorgfältig zu planen, was man alles braucht. Und Spaß macht es sowieso. Die meisten Tiere kennt Lily sogar mit deren Namen.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Nadine Querfurth
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Viele Menschen begeistern sich für einen Urlaub auf dem Bauernhof. Allerdings beginnt ihre Begeisterung oft erst um fünf Uhr nachmittags, nicht fünf Uhr morgens. (Frank Dommenz)