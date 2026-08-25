Kakadu - bei euch

Ein Selbstversorgerhof ist kein normaler Bauernhof. Die Bewohner versuchen, alles was sie zum Leben brauchen, möglichst selbst zu produzieren: Ihre Nahrung, aber auch die Energie und weitere Rohstoffe. Sie wollen damit unabhängig werden von Supermärkten, Tankstellen und der üblichen Versorgung.

Lily gefällt es auf dem Selbstversorgerhof ihrer Eltern. Sie lernt nebenbei, wie wichtig es ist, sorgfältig zu planen, was man alles braucht. Und Spaß macht es sowieso. Die meisten Tiere kennt Lily sogar mit deren Namen.