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    Kakadu - bei euch

    Lily lebt auf einem Selbstversorgerhof

    12:56 Minuten
    Ein lächelndes blondes Mädchen sitzt im Garten neben einer Vogelscheuche aus Terrakotta und pflückt frisches Gemüse.
    Selbst geerntetes Gemüse schmeckt am besten © Getty Images / Mint Images RF / Mint Images
    Mit Tim. |
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    Hühner für Eier, Bienen für Honig, Kühe, Schafe, Ziegen oder Schweine für Fleisch und Milch. So ist es auf einem Selbstversorgerhof. Supermärkte? Nicht nötig!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Lily lebt auf einem Selbstversorgerhof
    Ein Selbstversorgerhof ist kein normaler Bauernhof. Die Bewohner versuchen, alles was sie zum Leben brauchen, möglichst selbst zu produzieren: Ihre Nahrung, aber auch die Energie und weitere Rohstoffe. Sie wollen damit unabhängig werden von Supermärkten, Tankstellen und der üblichen Versorgung.
    Lily gefällt es auf dem Selbstversorgerhof ihrer Eltern. Sie lernt nebenbei, wie wichtig es ist, sorgfältig zu planen, was man alles braucht. Und Spaß macht es sowieso. Die meisten Tiere kennt Lily sogar mit deren Namen.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Nadine Querfurth
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
    Viele Menschen begeistern sich für einen Urlaub auf dem Bauernhof. Allerdings beginnt ihre Begeisterung oft erst um fünf Uhr nachmittags, nicht fünf Uhr morgens. (Frank Dommenz)
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