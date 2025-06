Kakadu bei euch

Lilo hat schon immer gerne gelesen. Und sich spannende Geschichten angehört. Irgendwann hat sie gemerkt, dass in ihrem Kopf auch ganz viele Geschichten stecken. Und immer neue dazukamen. Was lag da näher, als diese Geschichten aufzuschreiben? Oder besser: aufschreiben zu lassen? Denn das macht meistens netterweise Lilos Mutter. Sie sitzt an der Schreibmaschine und tippt, was Lilo ihr diktiert. Zum Beispiel die Geschichte vom kleinen Maulwurf.