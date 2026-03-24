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    Kakadu - bei euch

    Lennard lernt tauchen

    13:35 Minuten
    Ein Junge in voeller tauchermontur unter Wasser schaut in die Kamera
    Tauchen macht Spaß! © Getty Images / Stephen Barnes
    Mit Tim. |
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    Lennard traut sich zu, unter Wasser zu sein. Weil er die spannende Welt der Fische und Krabben und Quallen ganz genau beobachten will, macht er den Tauchschein.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Lennard lernt tauchen
    Lennard ist ganz schön mutig. Er will tauchen und macht seinen Tauchschein. Dabei muss er sich auf neue Bedingungen einstellen, denn unter Wasser ist vieles ganz anders als an Land. Und er muss sich auch mit der Technik auskennen: Tauchanzug, Pressluftflasche, ein Gewichtssystem, Tauchbrille, Schnorchel und Flossen gehören bei Lennard nun zu seinem Sport. Aber dann geht es los: Denn die Unterwasserwelt ist absolut faszinierend.

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    Autorin: Nadine Querfurth
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
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