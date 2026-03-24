Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Lennard lernt tauchen
13:35 Minuten
Lennard traut sich zu, unter Wasser zu sein. Weil er die spannende Welt der Fische und Krabben und Quallen ganz genau beobachten will, macht er den Tauchschein.
Lennard lernt tauchen
Lennard ist ganz schön mutig. Er will tauchen und macht seinen Tauchschein. Dabei muss er sich auf neue Bedingungen einstellen, denn unter Wasser ist vieles ganz anders als an Land. Und er muss sich auch mit der Technik auskennen: Tauchanzug, Pressluftflasche, ein Gewichtssystem, Tauchbrille, Schnorchel und Flossen gehören bei Lennard nun zu seinem Sport. Aber dann geht es los: Denn die Unterwasserwelt ist absolut faszinierend.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Nadine Querfurth
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler