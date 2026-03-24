Kakadu - bei euch

Lennard ist ganz schön mutig. Er will tauchen und macht seinen Tauchschein. Dabei muss er sich auf neue Bedingungen einstellen, denn unter Wasser ist vieles ganz anders als an Land. Und er muss sich auch mit der Technik auskennen: Tauchanzug, Pressluftflasche, ein Gewichtssystem, Tauchbrille, Schnorchel und Flossen gehören bei Lennard nun zu seinem Sport. Aber dann geht es los: Denn die Unterwasserwelt ist absolut faszinierend.