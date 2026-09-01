Kakadu - bei euch

Eigentlich nutzt Lana ihr Handy dauernd. Morgens ist es ihr Wecker, dann hört sie Musik über´s Handy und immer wieder guckt sie sich Videos an. Das Handy ist bei Lana dauernd in Reichweite. Eigentlich. Denn dann gab es ein Projekt an Lanas Schule: "Drei Wochen ohne Handy!"

Lana war erst skeptisch, aber sie hat mitgemacht. Und gemerkt, wie gut es ihr getan hat. Bessere Noten in Klassenarbeiten, weniger Ablenkung, mehr Zeit für echte Treffen mit Freunden.

Könnten wir doch alle mal versuchen, oder?