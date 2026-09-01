Kakadu - bei euch

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Lana verzichtet drei Wochen aufs Handy
12:29 Minuten
Für drei Wochen aufs Handy verzichten? Für viele ist das inzwischen undenkbar. Lana hat es mit Erfolg versucht. Anlass war ein Projekt an ihrer Schule.
Drei Wochen Handy-Verzicht
Eigentlich nutzt Lana ihr Handy dauernd. Morgens ist es ihr Wecker, dann hört sie Musik über´s Handy und immer wieder guckt sie sich Videos an. Das Handy ist bei Lana dauernd in Reichweite. Eigentlich. Denn dann gab es ein Projekt an Lanas Schule: "Drei Wochen ohne Handy!"
Lana war erst skeptisch, aber sie hat mitgemacht. Und gemerkt, wie gut es ihr getan hat. Bessere Noten in Klassenarbeiten, weniger Ablenkung, mehr Zeit für echte Treffen mit Freunden.
Könnten wir doch alle mal versuchen, oder?
Lana war erst skeptisch, aber sie hat mitgemacht. Und gemerkt, wie gut es ihr getan hat. Bessere Noten in Klassenarbeiten, weniger Ablenkung, mehr Zeit für echte Treffen mit Freunden.
Könnten wir doch alle mal versuchen, oder?
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Autorin: Hilde Braun
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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Leben ist das, was passiert, während du aufs Smartphone starrst. (Sabine Schumacher)