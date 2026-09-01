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    Kakadu - bei euch

    Lana verzichtet drei Wochen aufs Handy

    12:29 Minuten
    Farbenfrohes Stillleben eines Smartphones mit kreuzweise geklebten Klebebändern als Symbol für digitale Entgiftung und Handyverzicht
    Sieht einfacher aus, als es ist © IMAGO / Westend61 / IMAGO / RODOBOT
    Von Hilde Braun. |
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    Für drei Wochen aufs Handy verzichten? Für viele ist das inzwischen undenkbar. Lana hat es mit Erfolg versucht. Anlass war ein Projekt an ihrer Schule.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Drei Wochen Handy-Verzicht
    Eigentlich nutzt Lana ihr Handy dauernd. Morgens ist es ihr Wecker, dann hört sie Musik über´s Handy und immer wieder guckt sie sich Videos an. Das Handy ist bei Lana dauernd in Reichweite. Eigentlich. Denn dann gab es ein Projekt an Lanas Schule: "Drei Wochen ohne Handy!"
    Lana war erst skeptisch, aber sie hat mitgemacht. Und gemerkt, wie gut es ihr getan hat. Bessere Noten in Klassenarbeiten, weniger Ablenkung, mehr Zeit für echte Treffen mit Freunden.
    Könnten wir doch alle mal versuchen, oder?

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    Autorin: Hilde Braun
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Leben ist das, was passiert, während du aufs Smartphone starrst. (Sabine Schumacher)
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