Kakadu - bei euch

Musik geht immer! Das ist Kumis Motto. Kumi wurde mit dem Downsyndrom geboren - und wenn er aus der Schule oder nach dem Hort nach Hause kommt, dann freut sich Kumi immer schon richtig, dann macht er sich nämlich ein Musikvideo auf dem Laptop an und spielt mit. Wenn im Song eine Posaune vorkommt, nimmt Kumi auch seine Posaune, wenn eine Geige spielt, dann schnappt sich Kumi seine Geige. Genauso bei der Trompete. Schlagzeug spielt er auch. Kumi ist Vollblut-Musiker. Freude ist einfach alles. Und richtig laut muss es sein!