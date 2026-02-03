Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Kumi macht Musik
12:55 Minuten
Kumi ist 11 Jahre alt, und er wurde mit dem Downsyndrom geboren. Seine Lieblingsbeschäftigung: Musik machen. Denn dann fühlt sich Kumi glücklich und zufrieden.
Kumi macht Musik
Musik geht immer! Das ist Kumis Motto. Kumi wurde mit dem Downsyndrom geboren - und wenn er aus der Schule oder nach dem Hort nach Hause kommt, dann freut sich Kumi immer schon richtig, dann macht er sich nämlich ein Musikvideo auf dem Laptop an und spielt mit. Wenn im Song eine Posaune vorkommt, nimmt Kumi auch seine Posaune, wenn eine Geige spielt, dann schnappt sich Kumi seine Geige. Genauso bei der Trompete. Schlagzeug spielt er auch. Kumi ist Vollblut-Musiker. Freude ist einfach alles. Und richtig laut muss es sein!
Euer Draht zum Kakadu
Moderatorin: Ulrike Jährling
Autorin: Nadine Querfurth
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Autorin: Nadine Querfurth
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen