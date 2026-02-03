Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Kumi macht Musik

    12:55 Minuten
    Ein blonder Junge sitzt in seinem Zimmer auf einem Stuhl und spielt Trompete, um ihn herum sind einige andere Instrumente zu sehen, ein Schlagzeug, eine Ukulele, eine Posaune und eine Geige
    Kumi hat eine beeindruckende Instrumentensammlung © Nadine Querfurth
    Mit Ryke. |
    Kumi ist 11 Jahre alt, und er wurde mit dem Downsyndrom geboren. Seine Lieblingsbeschäftigung: Musik machen. Denn dann fühlt sich Kumi glücklich und zufrieden.
    Musik geht immer! Das ist Kumis Motto. Kumi wurde mit dem Downsyndrom geboren - und wenn er aus der Schule oder nach dem Hort nach Hause kommt, dann freut sich Kumi immer schon richtig, dann macht er sich nämlich ein Musikvideo auf dem Laptop an und spielt mit. Wenn im Song eine Posaune vorkommt, nimmt Kumi auch seine Posaune, wenn eine Geige spielt, dann schnappt sich Kumi seine Geige. Genauso bei der Trompete. Schlagzeug spielt er auch. Kumi ist Vollblut-Musiker. Freude ist einfach alles. Und richtig laut muss es sein!

    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Autorin: Nadine Querfurth
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
