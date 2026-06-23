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    Kakadu - bei euch

    Kubi liebt Pokémon

    12:44 Minuten
    Man sieht einige Pokemon-Karten in einem Sammelalbum und Kinderhände, die eine Karte halten.
    Sammeln und Tauschen: für Pokemon-Fans ein großes Vergnügen © IMAGO / Pond5 Images
    Mit Tim. |
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    Die bekannteste Pokémon-Figur ist Pikachu. Und die mag Kubi am liebsten. Er ist leidenschaftlicher Pokémon-Fan, und kennt sich in der Pokémon-Welt bestens aus.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Kubi liebt Pokémon
    Eigentlich ist Pokémon ein Computerspiel, das aus Japan stammt. Das Wort ist aus "pocket" und "Monster" zusammengesetzt, heißt also "Taschenmonster".
    Kubi haben es vor allem die Pokémon-Sammelkarten angetan. Dabei muss man möglichst viele Pokémon sammeln, die gegeneinander in Wettkämpfen antreten. Und genau das macht Kubi mit seinen Karten. In fast jeder Schulpause. Sein Zimmer zuhause lässt keinen Zweifel zu, dass Kubi einer der größten Pokémon-Fans ist.

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    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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