Kakadu - bei euch

Eigentlich ist Pokémon ein Computerspiel, das aus Japan stammt. Das Wort ist aus "pocket" und "Monster" zusammengesetzt, heißt also "Taschenmonster".

Kubi haben es vor allem die Pokémon-Sammelkarten angetan. Dabei muss man möglichst viele Pokémon sammeln, die gegeneinander in Wettkämpfen antreten. Und genau das macht Kubi mit seinen Karten. In fast jeder Schulpause. Sein Zimmer zuhause lässt keinen Zweifel zu, dass Kubi einer der größten Pokémon-Fans ist.