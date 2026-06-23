Kakadu - bei euch

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Kubi liebt Pokémon
12:44 Minuten
Die bekannteste Pokémon-Figur ist Pikachu. Und die mag Kubi am liebsten. Er ist leidenschaftlicher Pokémon-Fan, und kennt sich in der Pokémon-Welt bestens aus.
Kubi liebt Pokémon
Eigentlich ist Pokémon ein Computerspiel, das aus Japan stammt. Das Wort ist aus "pocket" und "Monster" zusammengesetzt, heißt also "Taschenmonster".
Kubi haben es vor allem die Pokémon-Sammelkarten angetan. Dabei muss man möglichst viele Pokémon sammeln, die gegeneinander in Wettkämpfen antreten. Und genau das macht Kubi mit seinen Karten. In fast jeder Schulpause. Sein Zimmer zuhause lässt keinen Zweifel zu, dass Kubi einer der größten Pokémon-Fans ist.
Kubi haben es vor allem die Pokémon-Sammelkarten angetan. Dabei muss man möglichst viele Pokémon sammeln, die gegeneinander in Wettkämpfen antreten. Und genau das macht Kubi mit seinen Karten. In fast jeder Schulpause. Sein Zimmer zuhause lässt keinen Zweifel zu, dass Kubi einer der größten Pokémon-Fans ist.
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Autorin: Mona Belinskiy
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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