Kakadu bei euch

Judo ist ein Kampfsport. Aber keiner, bei dem man einfach draufhaut. Der Trick beim Judo ist "Siegen durch Nachgeben", außerdem spielt Respekt eine große Rolle. Wer Judo betreibt, ist ein Judoka. Kakadu besucht in diesem Podcast Kilian und damit einen ganz besonderen Judoka. Einmal in der Woche trainiert er bei den Sportfreunden Aachen-Hörn und sein absolutes Highlight ist der Bodenkampf, denn dabei macht dem "Mattenkönig Kilian" so schnell keiner etwas vor. Weil er blind ist und sein linker Arm durch eine Halbseitenlähmung geschwächt, sind einige Bewegungen manchmal etwas anstrengender für ihn und er braucht Unterstützung von den anderen Judokas beim Training. Doch nicht nur Kilian findet, dass Judo ein idealer Sport für blinde Menschen ist.