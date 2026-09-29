Kakadu - bei euch:

Kathrin hatte in diesem Jahr ganz besondere Sommerferien. So etwas wie eine Kreuzfahrt auf dem Rhein. Denn sie war Passagierin oder sogar Besatzungsmitglied auf der "MS Wissenschaft". Einem Schiff, das ihrem Vater gehört, und auf dem eine schwimmende Ausstellung unterwegs ist. Dem Kakadu und Ryke erzählt Kathrin aber vor allem, wie es ist, auf einem solchen Schiff zu leben. Und auch, wovor sie Angst hat.