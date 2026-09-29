Kakadu - bei euch:

Euer Draht zum Kakadu
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Kathrin fährt auf der "MS Wissenschaft" mit
12:42 Minuten
Die "MS Wissenschaft" ist ein Schiff auf dem Rhein. Sie gehört dem Vater von Kathrin, und in ihren Sommerferien war Kathrin mit an Bord. Das war spannend!
Kathrin fährt auf der "MS Wissenschaft" mit
Kathrin hatte in diesem Jahr ganz besondere Sommerferien. So etwas wie eine Kreuzfahrt auf dem Rhein. Denn sie war Passagierin oder sogar Besatzungsmitglied auf der "MS Wissenschaft". Einem Schiff, das ihrem Vater gehört, und auf dem eine schwimmende Ausstellung unterwegs ist. Dem Kakadu und Ryke erzählt Kathrin aber vor allem, wie es ist, auf einem solchen Schiff zu leben. Und auch, wovor sie Angst hat.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Claudia Neumeier
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Die Wissenschaft kennt keinen Fanatismus. (Wilhelm Liebknecht)