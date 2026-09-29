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    Kakadu - bei euch:

    Kathrin fährt auf der "MS Wissenschaft" mit

    12:42 Minuten
    Bio-Ökonomie-Wander-Ausstellung auf dem umgebauten Binnenschiff MS Wissenschaft (ehemalige "Jenny" in Minden)
    MS Wissenschaft © picture alliance / Robert B. Fishman / Robert B. Fishman
    Mit Ryke. |
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    Die "MS Wissenschaft" ist ein Schiff auf dem Rhein. Sie gehört dem Vater von Kathrin, und in ihren Sommerferien war Kathrin mit an Bord. Das war spannend!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Kathrin fährt auf der "MS Wissenschaft" mit
    Kathrin hatte in diesem Jahr ganz besondere Sommerferien. So etwas wie eine Kreuzfahrt auf dem Rhein. Denn sie war Passagierin oder sogar Besatzungsmitglied auf der "MS Wissenschaft". Einem Schiff, das ihrem Vater gehört, und auf dem eine schwimmende Ausstellung unterwegs ist. Dem Kakadu und Ryke erzählt Kathrin aber vor allem, wie es ist, auf einem solchen Schiff zu leben. Und auch, wovor sie Angst hat.

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    Autorin: Claudia Neumeier
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Die Wissenschaft kennt keinen Fanatismus. (Wilhelm Liebknecht)
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