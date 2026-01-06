Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Viel Spaß
Karima töpfert
12:14 Minuten
Aus einem matschigen Klumpen Ton wird eine Katze. Wenn jemand Töpfern kann. So wie Karima, die für ihr Leben gerne töpfert. Am liebsten Tiere.
Karima töpfert
Töpfern ist das älteste Handwerk der Welt. Schon seit zwanzigtausend Jahren töpfern Menschen. Meistens, um Gebrauchsgegenstände herzustellen: Töpfe, Tassen, Teller oder Becher. Karima hat sich auf Tiere spezialisiert. Die töpfert sie am liebsten. Und so können Tim und Kakadu zugucken, wie unter Karimas Händen aus einem matschigen Klumpen Ton eine Katze wird. Zum Schluss wird Karimas Kunstwerk in einem speziellen Ofen bei 900 Grad gebrannt. Ein heißes Hobby!
Autorin: Vanessa Loewel
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
