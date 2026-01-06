Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Karima töpfert

    12:14 Minuten
    Mädchen töpfert
    Töpfern macht Spaß © Getty Images / thianchai sitthikongsak
    Mit Tim. |
    Audio herunterladen
    Aus einem matschigen Klumpen Ton wird eine Katze. Wenn jemand Töpfern kann. So wie Karima, die für ihr Leben gerne töpfert. Am liebsten Tiere.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Karima töpfert
    Töpfern ist das älteste Handwerk der Welt. Schon seit zwanzigtausend Jahren töpfern Menschen. Meistens, um Gebrauchsgegenstände herzustellen: Töpfe, Tassen, Teller oder Becher. Karima hat sich auf Tiere spezialisiert. Die töpfert sie am liebsten. Und so können Tim und Kakadu zugucken, wie unter Karimas Händen aus einem matschigen Klumpen Ton eine Katze wird. Zum Schluss wird Karimas Kunstwerk in einem speziellen Ofen bei 900 Grad gebrannt. Ein heißes Hobby!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Vanessa Loewel
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
    Zur Startseite