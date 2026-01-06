Kakadu - bei euch

Töpfern ist das älteste Handwerk der Welt. Schon seit zwanzigtausend Jahren töpfern Menschen. Meistens, um Gebrauchsgegenstände herzustellen: Töpfe, Tassen, Teller oder Becher. Karima hat sich auf Tiere spezialisiert. Die töpfert sie am liebsten. Und so können Tim und Kakadu zugucken, wie unter Karimas Händen aus einem matschigen Klumpen Ton eine Katze wird. Zum Schluss wird Karimas Kunstwerk in einem speziellen Ofen bei 900 Grad gebrannt. Ein heißes Hobby!