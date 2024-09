Kakadu bei euch

Vor sieben Monaten hat die sechsjährige Juno eine kleine Schwester bekommen. Sie heißt Penelope. Und stellt das Leben der kleinen Familie ganz schön auf den Kopf. Die Ordnung in der Wohnung hat sich verändert, und manchmal wird es auch ganz schön laut, findet Juno. Denn wenn Penelope etwas will oder wenn ihr etwas nicht gefällt, dann schreit sie manchmal. Aber meistens findet es Juno schön, eine kleine Schwester zu haben. Und ein bisschen stolz darauf ist sie sowieso. Besonders gerne erinnert sich Juno an den Moment, an dem sie ihre kleine Schwester zum ersten Mal gesehen hat: Denn Penelope war sehr süß, mit einem kahlen Kopf, den Daumen im Mund und mit geschlossenen Augen. "Ganz nackt lag sie da, hat viel geschlafen, aber auch geschrien. Ich glaube, dass sie gar nicht so richtig wusste, was sie war und was die anderen waren.", sagt Juno.