Kakadu – bei euch

Padel ['pædl] ist in Spanien superbeliebt – fast wie Fußball! Die spanischen Frauen sind sogar Weltmeisterinnen in diesem Sport. Manche sprechen es deshalb auch spanisch [pa'del] aus. In Deutschland gibt es diese Sportart noch nicht so lange. Zum Spielen braucht man einen kleinen Tennisplatz mit Glaswänden drum herum, einen Ball und einen Schläger mit vielen Löchern (sieht aus wie eine Bratpfanne). Wie das Spiel geht, zeigt uns Julius.