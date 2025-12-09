Kakadu – bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Julius spielt Padel
12:18 Minuten
Julius liebt Padel. Das ist ein schnelles Spiel mit Schlägern und einem Ball. Man kann allein oder im Team spielen – und kommt dabei ganz schön ins Schwitzen.
Padel ['pædl] ist in Spanien superbeliebt – fast wie Fußball! Die spanischen Frauen sind sogar Weltmeisterinnen in diesem Sport. Manche sprechen es deshalb auch spanisch [pa'del] aus. In Deutschland gibt es diese Sportart noch nicht so lange. Zum Spielen braucht man einen kleinen Tennisplatz mit Glaswänden drum herum, einen Ball und einen Schläger mit vielen Löchern (sieht aus wie eine Bratpfanne). Wie das Spiel geht, zeigt uns Julius.
Autorin: Gabriela Grunwald
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Online-Text: Sophie Block
