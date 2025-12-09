Viel Spaß
    Kakadu – bei euch

    Julius spielt Padel

    12:18 Minuten
    Ein Junge mit Schläger und Ball beim Padel-Tennis
    Die Padel-Regeln sind ganz einfach © Getty Images / Antonio Garcia Recena
    Mit Fabian. |
    Julius liebt Padel. Das ist ein schnelles Spiel mit Schlägern und einem Ball. Man kann allein oder im Team spielen – und kommt dabei ganz schön ins Schwitzen.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Padel ['pædl] ist in Spanien superbeliebt – fast wie Fußball! Die spanischen Frauen sind sogar Weltmeisterinnen in diesem Sport. Manche sprechen es deshalb auch spanisch [pa'del] aus. In Deutschland gibt es diese Sportart noch nicht so lange. Zum Spielen braucht man einen kleinen Tennisplatz mit Glaswänden drum herum, einen Ball und einen Schläger mit vielen Löchern (sieht aus wie eine Bratpfanne). Wie das Spiel geht, zeigt uns Julius. 

    Autorin: Gabriela Grunwald
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Online-Text: Sophie Block
