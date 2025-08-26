Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Julius beobachtet Vögel

    11:56 Minuten
    Ein kleiner Junge im T-Shirt und mit Sonnenhut steht draußen mit einem Fernglas und schaut hindurch.
    Mit Tim. |
    Julius kann Vögel an deren Ruf oder Klang erkennen. Und an ihrem Aussehen sowieso. Denn seit mehr als fünf Jahren schon beobachtet er auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Vögel.
    Für sein Hobby muss Julius oft sehr früh aufstehen. Manchmal sitzt er schon gegen 5 Uhr morgens in der S-Bahn, um zum Tempelhofer Feld in Berlin zu fahren. Das ist ein stillgelegter früherer Flughafen und inzwischen so etwas wie ein riesiger Park mitten in der Stadt. Julius hat immer ein Fernglas dabei, oft auch ein Spektiv und einen Fotoapparat. Denn er beobachtet Vögel. Und das geht frühmorgens am besten, wenn noch nicht so viele Menschen unterwegs sind. Die meisten Vögel kann Julius an ihrem Ruf oder Gesang erkennen, und natürlich an deren Aussehen. Und er stellt Tim im Podcast den berühmtesten Vogel Berlins vor. Kakadu dachte ja, damit wäre er gemeint, aber da hat er sich gewaltig geirrt...

    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
