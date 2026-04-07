Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Julia fährt Seifenkiste
12:33 Minuten
"Angesteckt" wurde Julia von ihrer Oma. Und nun fährt sie auch Seifenkistenrennen. In einer selbstgebauten Seifenkiste. Das ist spannend und auch sehr lustig.
Julia fährt Seifenkiste
Die lustige Idee stammt aus Amerika. Dort bauten vor fast 100 Jahren Kinder kleine "Rennautos" aus Verpackungskisten, in denen vorher Seife transportiert worden war. Aber auch aus alten Kinderwagen. Ein Zeitungsreporter machte davon Fotos und schrieb eine Reportage. Und die kleinen Fahrzeuge nannte er "soap boxes" - Seifenkisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Seifenkisten auch in Deutschland populär, und 1949 fand hierzulande das erste Seifenkisten-Rennen statt. Julia berichtet mit großer Freude, wie heutzutage ein Seifenkistenrennen abläuft.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Gabriela Grunwald
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger