Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Julia fährt Seifenkiste

    12:33 Minuten
    Zwei Kinder in Seifenkisten und coolen Helmen nebeneinander auf der Straße - das Rennen scheint gleich loszugehen
    Need for Speed - wer wird gewinnen © Getty Images / RichVintage
    Mit Ryke. |
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    "Angesteckt" wurde Julia von ihrer Oma. Und nun fährt sie auch Seifenkistenrennen. In einer selbstgebauten Seifenkiste. Das ist spannend und auch sehr lustig.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Julia fährt Seifenkiste
    Die lustige Idee stammt aus Amerika. Dort bauten vor fast 100 Jahren Kinder kleine "Rennautos" aus Verpackungskisten, in denen vorher Seife transportiert worden war. Aber auch aus alten Kinderwagen. Ein Zeitungsreporter machte davon Fotos und schrieb eine Reportage. Und die kleinen Fahrzeuge nannte er "soap boxes" - Seifenkisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Seifenkisten auch in Deutschland populär, und 1949 fand hierzulande das erste Seifenkisten-Rennen statt. Julia berichtet mit großer Freude, wie heutzutage ein Seifenkistenrennen abläuft.

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    Autorin: Gabriela Grunwald
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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