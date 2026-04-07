Kakadu - bei euch

Die lustige Idee stammt aus Amerika. Dort bauten vor fast 100 Jahren Kinder kleine "Rennautos" aus Verpackungskisten, in denen vorher Seife transportiert worden war. Aber auch aus alten Kinderwagen. Ein Zeitungsreporter machte davon Fotos und schrieb eine Reportage. Und die kleinen Fahrzeuge nannte er "soap boxes" - Seifenkisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Seifenkisten auch in Deutschland populär, und 1949 fand hierzulande das erste Seifenkisten-Rennen statt. Julia berichtet mit großer Freude, wie heutzutage ein Seifenkistenrennen abläuft.