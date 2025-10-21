Kakadu - bei euch

Jonna hat großen Spaß beim Stricken. Und häkeln und nähen kann sie auch. Das Gute daran: Sie muss sich gar keine Pullover oder Schals mehr kaufen. Für den Kakadu-Podcast lässt sie sich sogar auf einen Wettbewerb ein: Um wie viele Zentimeter wird der Schal länger, wenn Jonna 12 Minuten strickt? Warum gerade 12 Minuten? So lang ist der Podcast. Fabian und Kakadu staunen jedenfalls über das Ergebnis.