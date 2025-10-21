Kakadu - bei euch

Viel Spaß
Jonna strickt, häkelt und näht
11:57 Minuten
Es ist doch viel cooler, einen selbstgestrickten Pullover zu tragen als einen gekauften, oder? Das ist das Motto von Jonna, denn sie kann perfekt stricken.
Jonna strickt, häkelt und näht
Jonna hat großen Spaß beim Stricken. Und häkeln und nähen kann sie auch. Das Gute daran: Sie muss sich gar keine Pullover oder Schals mehr kaufen. Für den Kakadu-Podcast lässt sie sich sogar auf einen Wettbewerb ein: Um wie viele Zentimeter wird der Schal länger, wenn Jonna 12 Minuten strickt? Warum gerade 12 Minuten? So lang ist der Podcast. Fabian und Kakadu staunen jedenfalls über das Ergebnis.
Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Autorin: Hannah Burmeister
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
