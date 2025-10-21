Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Jonna strickt, häkelt und näht

    11:57 Minuten
    Ein Mädchen mit langen Haaren und im gelben Pullover umarmt einen Teddybär
    Ein Mädchen umarmt einen Teddybär. © picture alliance / Zoonar / Khosro Rajabkordi
    Mit Fabian |
    Es ist doch viel cooler, einen selbstgestrickten Pullover zu tragen als einen gekauften, oder? Das ist das Motto von Jonna, denn sie kann perfekt stricken.
    Jonna hat großen Spaß beim Stricken. Und häkeln und nähen kann sie auch. Das Gute daran: Sie muss sich gar keine Pullover oder Schals mehr kaufen. Für den Kakadu-Podcast lässt sie sich sogar auf einen Wettbewerb ein: Um wie viele Zentimeter wird der Schal länger, wenn Jonna 12 Minuten strickt? Warum gerade 12 Minuten? So lang ist der Podcast. Fabian und Kakadu staunen jedenfalls über das Ergebnis.
    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
