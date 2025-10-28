Seine Eltern musste Jona nicht überreden, als er anfangen wollte, Schlagzeug zu spielen. Denn sein Vater ist selbst Schlagzeuger, und da war es vorher schon laut beim Üben.

Als Schlagzeuger braucht man ein sehr gutes Rhythmus-Gefühl, aber es ist auch wichtig, kreativ zu sein. Und es ist körperlich sehr anstrengend. Jona schwitzt immer ganz schön, wenn er spielt. Einen Lieblingssong hat er natürlich auch. Und inzwischen hat Jona sogar eine richtige, eigene Band!