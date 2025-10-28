Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Jona spielt Schlagzeug
12:02 Minuten
Schlagzeug spielen sieht auf den ersten Blick leicht aus. Aber von wegen! Wenn man es richtig machen will, dann ist es sogar richtig herausfordernd, sagt Jona.
Seine Eltern musste Jona nicht überreden, als er anfangen wollte, Schlagzeug zu spielen. Denn sein Vater ist selbst Schlagzeuger, und da war es vorher schon laut beim Üben.
Als Schlagzeuger braucht man ein sehr gutes Rhythmus-Gefühl, aber es ist auch wichtig, kreativ zu sein. Und es ist körperlich sehr anstrengend. Jona schwitzt immer ganz schön, wenn er spielt. Einen Lieblingssong hat er natürlich auch. Und inzwischen hat Jona sogar eine richtige, eigene Band!
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
