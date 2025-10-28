Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Jona spielt Schlagzeug

    12:02 Minuten
    Nahaufnahme eines Drumsets in neonfarbener Bühnenbeleuchtung.
    Das Schlagzeug ist das Instrument des Jahres 2022. In der Musikgeschichte gibt es einige Virtuosinnen und Könner daran. Wir stellen ein paar davon vor. © Unsplash / Aliane Schwartzhaupt
    Mit Patricia. |
    Audio herunterladen
    Schlagzeug spielen sieht auf den ersten Blick leicht aus. Aber von wegen! Wenn man es richtig machen will, dann ist es sogar richtig herausfordernd, sagt Jona.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Jona spielt Schlagzeug
    Seine Eltern musste Jona nicht überreden, als er anfangen wollte, Schlagzeug zu spielen. Denn sein Vater ist selbst Schlagzeuger, und da war es vorher schon laut beim Üben.
    Als Schlagzeuger braucht man ein sehr gutes Rhythmus-Gefühl, aber es ist auch wichtig, kreativ zu sein. Und es ist körperlich sehr anstrengend. Jona schwitzt immer ganz schön, wenn er spielt. Einen Lieblingssong hat er natürlich auch. Und inzwischen hat Jona sogar eine richtige, eigene Band!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Zur Startseite