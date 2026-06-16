Kakadu - bei euch

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Isabella hat Allergien
12:34 Minuten
Isabella darf keine Erdbeeren essen, und wenn Pferden in ihrer Nähe sind, dann muss sie niesen und bekommt kaum noch Luft. Denn Isabella hat mehrere Allergien.
Isabella hat Allergien
Eine Allergie ist eine "übertriebene" Reaktion des Körpers. Bei manchen Menschen wirkt ein Stoff wie Gift, obwohl der Stoff gar nicht giftig ist. Allergien kommen häufig vor, und immer mehr Menschen haben welche, besonders häufig gegen Blütenpollen - das nennt man dann Heuschnupfen.
Wer - wie Isabella - eine Allergie hat, sollte den Stoff meiden. Denn sonst kann man Tränen in den Augen bekommen oder Schnupfen, viele Allergiker können schlecht atmen. Isabella ist es schon passiert, dass sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Deshalb hat sie immer einen Pen dabei, das ist eine Spritze. Darin ist ein Notfallmedikament, das Isabella zum Glück aber noch nie gebraucht hat.
Wer - wie Isabella - eine Allergie hat, sollte den Stoff meiden. Denn sonst kann man Tränen in den Augen bekommen oder Schnupfen, viele Allergiker können schlecht atmen. Isabella ist es schon passiert, dass sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Deshalb hat sie immer einen Pen dabei, das ist eine Spritze. Darin ist ein Notfallmedikament, das Isabella zum Glück aber noch nie gebraucht hat.
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Autorin: Regina Voss
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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