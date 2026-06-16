Kakadu - bei euch

Eine Allergie ist eine "übertriebene" Reaktion des Körpers. Bei manchen Menschen wirkt ein Stoff wie Gift, obwohl der Stoff gar nicht giftig ist. Allergien kommen häufig vor, und immer mehr Menschen haben welche, besonders häufig gegen Blütenpollen - das nennt man dann Heuschnupfen.

Wer - wie Isabella - eine Allergie hat, sollte den Stoff meiden. Denn sonst kann man Tränen in den Augen bekommen oder Schnupfen, viele Allergiker können schlecht atmen. Isabella ist es schon passiert, dass sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Deshalb hat sie immer einen Pen dabei, das ist eine Spritze. Darin ist ein Notfallmedikament, das Isabella zum Glück aber noch nie gebraucht hat.