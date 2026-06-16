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    Kakadu - bei euch

    Isabella hat Allergien

    12:34 Minuten
    Ein Mädchen mit Atemmaske für Asthma lächelt in die Kamera und hält den Daumen hoch
    Allergien zu haben, heißt nicht, dass man schwach ist © Getty Images / Liderina
    Mit Ryke |
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    Isabella darf keine Erdbeeren essen, und wenn Pferden in ihrer Nähe sind, dann muss sie niesen und bekommt kaum noch Luft. Denn Isabella hat mehrere Allergien.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Isabella hat Allergien
    Eine Allergie ist eine "übertriebene" Reaktion des Körpers. Bei manchen Menschen wirkt ein Stoff wie Gift, obwohl der Stoff gar nicht giftig ist. Allergien kommen häufig vor, und immer mehr Menschen haben welche, besonders häufig gegen Blütenpollen - das nennt man dann Heuschnupfen.
    Wer - wie Isabella - eine Allergie hat, sollte den Stoff meiden. Denn sonst kann man Tränen in den Augen bekommen oder Schnupfen, viele Allergiker können schlecht atmen. Isabella ist es schon passiert, dass sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Deshalb hat sie immer einen Pen dabei, das ist eine Spritze. Darin ist ein Notfallmedikament, das Isabella zum Glück aber noch nie gebraucht hat.

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    Autorin: Regina Voss
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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