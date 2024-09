Kakadu bei euch

Mit Tennis-Fachbegriffen wirft Gustav nur so um sich. Ass, Netz, Aus, Punktspiel, Stopp, Slice und so weiter. Schlau muss man sein beim Tennis, sagt Gustav. Und viel Energie muss man haben. Und natürlich hat er prominente Vorbilder: Jannik Sinner, den Weltranglisten-Ersten, also den zur Zeit besten Tennisspieler der Welt. Und Alexander Zverev, die Nummer Eins in Deutschland. Vielleicht wird Gustav ja auch mal so erfolgreich. Mit seinen acht Jahren hat er noch viel Zeit dafür. Und Gustav spielt erst seit einem Jahr Tennis und kann Ryke schon ein paar Tricks verraten.