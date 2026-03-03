Kakadu - bei euch

Guendalina kann sich sehr gut Wörter merken. Das hilft ihr, mehrere Sprachen zu beherrschen: Italienisch, weil ihre Mutter aus Italien stammt. Deutsch, weil sie in Deutschland lebt. Und englisch, weil sich ihre Eltern oft auf Englisch unterhalten. Und da Gwendis Vater aus der Türkei stammt, kann sie sogar ein bisschen türkisch. Achja, und am liebsten möchte sie noch französisch und spanisch lernen. Kakadu und Tim sind ganz baff, wenn Gwendi von einer Sprache in die andere "springt".