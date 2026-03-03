Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Guendalina spricht drei Sprachen
12:55 Minuten
Italienisch, deutsch und englisch. Guendalina wächst mit drei Sprachen auf. Und ein bisschen türkisch kann sie auch noch. Sie ist so etwas wie ein lebendiges Wörterbuch.
Guendalina spricht drei Sprachen
Guendalina kann sich sehr gut Wörter merken. Das hilft ihr, mehrere Sprachen zu beherrschen: Italienisch, weil ihre Mutter aus Italien stammt. Deutsch, weil sie in Deutschland lebt. Und englisch, weil sich ihre Eltern oft auf Englisch unterhalten. Und da Gwendis Vater aus der Türkei stammt, kann sie sogar ein bisschen türkisch. Achja, und am liebsten möchte sie noch französisch und spanisch lernen. Kakadu und Tim sind ganz baff, wenn Gwendi von einer Sprache in die andere "springt".
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Mona Belinskiy
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger