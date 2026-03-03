Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Guendalina spricht drei Sprachen

    12:55 Minuten
    Eine Weltkarte mit 8 Kindern, die jeweils in ihrer Sprache Hallo sagen
    Es gibt viel mehr Sprachen auf der Welt, als man denkt © Getty Images / iStockphoto / Olga Kurbatova
    Mit Tim. |
    Italienisch, deutsch und englisch. Guendalina wächst mit drei Sprachen auf. Und ein bisschen türkisch kann sie auch noch. Sie ist so etwas wie ein lebendiges Wörterbuch.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Guendalina kann sich sehr gut Wörter merken. Das hilft ihr, mehrere Sprachen zu beherrschen: Italienisch, weil ihre Mutter aus Italien stammt. Deutsch, weil sie in Deutschland lebt. Und englisch, weil sich ihre Eltern oft auf Englisch unterhalten. Und da Gwendis Vater aus der Türkei stammt, kann sie sogar ein bisschen türkisch. Achja, und am liebsten möchte sie noch französisch und spanisch lernen. Kakadu und Tim sind ganz baff, wenn Gwendi von einer Sprache in die andere "springt".

    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
