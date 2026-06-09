Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Greta ist Klassensprecherin
12:55 Minuten
Greta plant ihre Angelegenheiten gerne gut durch. Und sie setzt sich gerne für andere Kinder ein. Deshalb ist sie jetzt schon vier Jahre lang Klassensprecherin.
Greta ist Klassensprecherin
Greta weiß ziemlich genau, was sie will. Und die Aufgabe, andere Menschen zu vertreten und vielleicht noch ein bisschen von sich selbst dazuzugeben, das findet Greta supercool, und sie empfindet es als Ehre. Als Klassensprecherin vertritt sie 25 Kinder. Das ist natürlich eine große Aufgabe für eine Neunjährige, aber genau das mag Greta. Schon in der ersten Klasse wurde sie zur Klassensprecherin gewählt. Und kümmert sich um Dinge wie saubere Toiletten an ihrer Schule oder um Zeichenwettbewerbe. Dabei hat Greta schnell gemerkt, dass viele Dinge oft viel länger dauern als sie zunächst gedacht hatte. Deshalb sagt sie: "Man muss einen langen Atem haben."
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Jessica Zeller
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen