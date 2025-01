Kakadu bei euch

Greta ist Akrobatin Und trainiert jede Woche in München im Akrobatik-Workshop "schwerelos".

Was bedeutet der Begriff "Akrobatik"? Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet "auf den Zehenspitzen gehen". Akrobaten sind Artisten, die schwierige körperliche Übungen machen, wie zum Beispiel komplizierte Sprünge und Überschläge, oder - gemeinsam mit anderen Akrobaten - menschliche Pyramiden.

Greta trainiert ihre akrobatischen Übungen in einer Turnhalle in München. Nicht im Zirkuszelt. Sie muss dabei sehr beweglich sein, und deshalb geht das Training immer mit Aufwärmübungen los.

Ihre Haare muss sie zusammenbinden, und Hänge-Ohrringe sind nicht erlaubt, damit sie an den Turngeräten nicht hängenbleiben kann.