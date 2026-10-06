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    Kakadu - bei euch

    Greta hat Garnelen als Haustiere

    13:07 Minuten
    Eine Kardinalsgarnele im Aquarium
    Garnele können sehr unterschiedlich aussehen - hier sehen wir eine Kardinalsgarnele © imago images / Shotshop / Ronald Schmäschke via www.imago-images.de
    Mit Patricia. |
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    Greta findet, dass Garnelen beruhigend sind. Und dass sie eine Menge Quatsch machen. Was sonst noch in ihrem Aquarium so passiert, das erzählt Greta in diesem Podcast.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Greta hat Garnelen als Haustiere
    Es ist wirklich lustig. Greta hat Garnelen als Haustiere. Ihr Onkel in Norwegen hat sie auf diese Idee gebracht. Und deshalb beobachtet Greta ganz genau, was ihre Garnelen im Aquarium so machen. Handstand zum Beispiel. Und sie spielen miteinander "Fangen". Vielleicht wird Greta ja mal Meeres-Biologin.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
    Besser ein großer Fisch in einem kleinen Meer als ein kleiner Fisch in einem großen Meer. (aus England)
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