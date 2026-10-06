Kakadu - bei euch

Es ist wirklich lustig. Greta hat Garnelen als Haustiere. Ihr Onkel in Norwegen hat sie auf diese Idee gebracht. Und deshalb beobachtet Greta ganz genau, was ihre Garnelen im Aquarium so machen. Handstand zum Beispiel. Und sie spielen miteinander "Fangen". Vielleicht wird Greta ja mal Meeres-Biologin.