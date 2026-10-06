Kakadu - bei euch

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Greta hat Garnelen als Haustiere
13:07 Minuten
Greta findet, dass Garnelen beruhigend sind. Und dass sie eine Menge Quatsch machen. Was sonst noch in ihrem Aquarium so passiert, das erzählt Greta in diesem Podcast.
Greta hat Garnelen als Haustiere
Es ist wirklich lustig. Greta hat Garnelen als Haustiere. Ihr Onkel in Norwegen hat sie auf diese Idee gebracht. Und deshalb beobachtet Greta ganz genau, was ihre Garnelen im Aquarium so machen. Handstand zum Beispiel. Und sie spielen miteinander "Fangen". Vielleicht wird Greta ja mal Meeres-Biologin.
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Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Besser ein großer Fisch in einem kleinen Meer als ein kleiner Fisch in einem großen Meer. (aus England)