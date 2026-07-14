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    Kakadu - bei euch

    Fritz schreibt für die Schulzeitung

    12:57 Minuten
    Zeitungen liegen in einer Auslage in einem Zeitschriftenladen.
    Zeitungen © dpa/ Jens Kalaene
    Mit Patricia. |
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    Fritz schreibt gerne. Und führt gerne Interviews. Also hat er mit seinem Freund Willi beschlossen, bei der Schulzeitung mitzumachen. Das ist richtige Arbeit!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Fritz schreibt für die Schulzeitung
    Es kann gut sein, dass Fritz später mal Journalist wird. Eigentlich ist er ja jetzt schon einer. Denn Fritz schreibt für die Schulzeitung an seiner Schule, die Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Zwei Lehrerinnen leiten die Schulzeitungs-AG - jeden Mittwoch ist Redaktionssitzung. Fritz macht es großen Spaß, an den Ausgaben mitzuarbeiten. Im aktuellen Heft dreht sich alles ums Reisen. Aber eine Witze-Seite gibt es auch. Die fertige Zeitung kostet einen Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene. Gute Idee!

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    Ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat. (Karl Kraus)
    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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