Kakadu - bei euch

Es kann gut sein, dass Fritz später mal Journalist wird. Eigentlich ist er ja jetzt schon einer. Denn Fritz schreibt für die Schulzeitung an seiner Schule, die Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Zwei Lehrerinnen leiten die Schulzeitungs-AG - jeden Mittwoch ist Redaktionssitzung. Fritz macht es großen Spaß, an den Ausgaben mitzuarbeiten. Im aktuellen Heft dreht sich alles ums Reisen. Aber eine Witze-Seite gibt es auch. Die fertige Zeitung kostet einen Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene. Gute Idee!