Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Fritz schreibt für die Schulzeitung
12:57 Minuten
Fritz schreibt gerne. Und führt gerne Interviews. Also hat er mit seinem Freund Willi beschlossen, bei der Schulzeitung mitzumachen. Das ist richtige Arbeit!
Fritz schreibt für die Schulzeitung
Es kann gut sein, dass Fritz später mal Journalist wird. Eigentlich ist er ja jetzt schon einer. Denn Fritz schreibt für die Schulzeitung an seiner Schule, die Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Zwei Lehrerinnen leiten die Schulzeitungs-AG - jeden Mittwoch ist Redaktionssitzung. Fritz macht es großen Spaß, an den Ausgaben mitzuarbeiten. Im aktuellen Heft dreht sich alles ums Reisen. Aber eine Witze-Seite gibt es auch. Die fertige Zeitung kostet einen Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene. Gute Idee!
Euer Draht zum Kakadu
Ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat. (Karl Kraus)
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Redaktion und Produktion: Roland Krüger