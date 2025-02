Kakadu bei euch

Der neunjährige Frederik reist regelmäßig zwischen Kassel und Frankfurt hin und her. Er wohnt mit seiner Mutter und der Schwester in Kassel, aber fast jedes Wochenende besucht er seinen Papa - in Frankfurt. Außerdem fährt er jeden Tag fast eine Stunde lang mit dem Bus bis nach Homberg, dort ist seine Schule. Eine Schule für blinde und sehbehinderte Kinder - denn Frederik ist blind. Auf den Bahnhöfen kennt er sich perfekt aus. Mit seinem Blindenstock "fliegt" er geradezu über die Bahnsteige, wenn er noch schnell einen Zug kriegen will.