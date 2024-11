Kakadu bei euch

Freddy hat viele Videos gesehen, in denen Leute ihr eigenes Restaurant haben und durch ihre Kochkünste ziemlich berühmt geworden sind. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Ein eigenes Restaurant, und Chef von anderen Köchen zu sein, das wäre was für ihn, dachte er sich. Und inzwischen legt Freddy in der Küche richtig los. Ruckzuck macht er einen leckeren Salat, aber einmal hat er Salz und Zucker miteinander verwechselt - die Crepes waren an dem Tag nicht genießbar. Doch: Aus Fehlern lernt man, und inzwischen gibt es bei ihm hauchdünne, leckere Super-Crepes.