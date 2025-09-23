Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Flo fährt Fahrrad-Trial
11:49 Minuten
Echte Kunststücke mit dem Fahrrad. Auf Paletten springen und wieder herunter. Auch das mit dem Fahrrad. Das ist das sportliche Hobby von Flo. Und manche Übung sieht ganz schön gefährlich aus.
Das Fahrrad von Flo ist natürlich kein normales Fahrrad. Denn für die Kunststücke, die er drauf hat, braucht man schon ein besonderes Sportgerät. Mit Bremsen, die regelrecht "zubeißen" können und mit einem breiten Lenker, um schnell die Fahrtrichtung zu wechseln. Ach ja - einen Sattel hat das Fahrrad von Flo nicht. Auf einem Wettbewerb hat Flo sogar die Weltmeisterin im Fahrrad-Trial kennengelernt. Und die war von seinen Kunststücken echt beeindruckt.
Autorin: Regina Voss
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
