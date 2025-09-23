Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Flo fährt Fahrrad-Trial

    11:49 Minuten
    Unter einem Einbahnstraßenschild befindet sich ein Zusatzschild für Fahrräder.
    Auf normalen Straßen ist Flo mit seinem Fahrrad sowieso nicht unterwegs. Flos Fahrrad ist ein richtiges Sportgerät. © picture alliance / ZB / Sascha Steinach
    Mit Ryke. |
    Echte Kunststücke mit dem Fahrrad. Auf Paletten springen und wieder herunter. Auch das mit dem Fahrrad. Das ist das sportliche Hobby von Flo. Und manche Übung sieht ganz schön gefährlich aus.
    Flo fährt Fahrrad-Trial
    Das Fahrrad von Flo ist natürlich kein normales Fahrrad. Denn für die Kunststücke, die er drauf hat, braucht man schon ein besonderes Sportgerät. Mit Bremsen, die regelrecht "zubeißen" können und mit einem breiten Lenker, um schnell die Fahrtrichtung zu wechseln. Ach ja - einen Sattel hat das Fahrrad von Flo nicht. Auf einem Wettbewerb hat Flo sogar die Weltmeisterin im Fahrrad-Trial kennengelernt. Und die war von seinen Kunststücken echt beeindruckt.

    Autorin: Regina Voss
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
