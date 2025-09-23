Kakadu - bei euch

Das Fahrrad von Flo ist natürlich kein normales Fahrrad. Denn für die Kunststücke, die er drauf hat, braucht man schon ein besonderes Sportgerät. Mit Bremsen, die regelrecht "zubeißen" können und mit einem breiten Lenker, um schnell die Fahrtrichtung zu wechseln. Ach ja - einen Sattel hat das Fahrrad von Flo nicht. Auf einem Wettbewerb hat Flo sogar die Weltmeisterin im Fahrrad-Trial kennengelernt. Und die war von seinen Kunststücken echt beeindruckt.