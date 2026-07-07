Kakadu - bei euch

Ziel beim Korfball ist es, viele Bälle von oben durch einen Korb zu werfen. Aber der Korb sieht ganz anders als beim Korbball aus. Er hat kein Brett an seiner Rückseite und hängt auch höher. Wie groß die Bälle sind, hängt davon ab, wer mitspielt. Jüngere Kinder spielen mit kleineren Bällen als ältere Kinder. Korfball ist eine gemischte Sportart - Mädchen und Jungen spielen also gegeneinander. In jeder Mannschaft gibt es vier Mädchen und vier Jungs. Die Mädchen spielen gegen die Mädchen des gegnerischen Teams, die Jungen gegen die Jungen.

Felix ist schon ein paar Jahre dabei und kennt die meisten Tricks aus dem Effeff.