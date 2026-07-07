Kakadu - bei euch

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Felix spielt Korfball
12:15 Minuten
Nein, das ist kein Schreibfehler! Felix spielt wirklich nicht Korbball, sondern Korfball. Eine ziemlich neue Sportart, bei der Mädchen und Jungen die gleichen Chancen haben.
Felix spielt Korfball
Ziel beim Korfball ist es, viele Bälle von oben durch einen Korb zu werfen. Aber der Korb sieht ganz anders als beim Korbball aus. Er hat kein Brett an seiner Rückseite und hängt auch höher. Wie groß die Bälle sind, hängt davon ab, wer mitspielt. Jüngere Kinder spielen mit kleineren Bällen als ältere Kinder. Korfball ist eine gemischte Sportart - Mädchen und Jungen spielen also gegeneinander. In jeder Mannschaft gibt es vier Mädchen und vier Jungs. Die Mädchen spielen gegen die Mädchen des gegnerischen Teams, die Jungen gegen die Jungen.
Felix ist schon ein paar Jahre dabei und kennt die meisten Tricks aus dem Effeff.
Felix ist schon ein paar Jahre dabei und kennt die meisten Tricks aus dem Effeff.
Euer Draht zum Kakadu
Erfunden wurde Korfball von einem Sportlehrer aus den Niederlanden. Vor über hundert Jahren. Er wollte, dass Mädchen und Jungen beim Sport gleichberechtigt sind. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bevor Korfball auch in Deutschland bekannt wurde. „Korf“ ist übrigens das niederländische Wort für „Korb“.
Autorin: Hilde Braun
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger