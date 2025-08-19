Zweimal im Jahr machen sich Erdkröten auf den Weg. Um von ihrem Winterquartier zu einem Gewässer zu kommen und wieder zurück. Dazu müssen sie oft Straßen überqueren. Und die Gefahr ist groß, dass sie dann von Autos überfahren werden. Deshalb gibt es Krötenzäune. Die Kröten laufen dann in eine Falle und können nicht weiter. Bis Felicia kommt, sie aus der Falle herausnimmt und sicher auf die andere Straßenseite bringt. Auf diese Weise hat sie schon sehr vielen Kröten das Leben gerettet. Und die Kröten können auf der anderen Straßenseite weiterlaufen oder -kriechen und an einem See oder Fluss ihre Eier legen, aus denen dann wieder Kröten entstehen.