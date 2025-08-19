Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Felicia rettet Kröten

    12:20 Minuten
    Verkehrsschild Achtung Krötenwanderung und Tempolimit am Altengammer Hauptdeich in Hamburg, Deutschland
    Achtung Krötenwanderweg! © imago images / Christian Ohde / Christian Ohde via www.imago-images.de
    Mit Fabian |
    Felicia hat kein Problem damit, früh aufzustehen. Denn das muss man, wenn man Erdkröten dabei helfen möchte, sicher auf die andere Straßenseite zu kommen.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Felicia rettet Kröten
    Zweimal im Jahr machen sich Erdkröten auf den Weg. Um von ihrem Winterquartier zu einem Gewässer zu kommen und wieder zurück. Dazu müssen sie oft Straßen überqueren. Und die Gefahr ist groß, dass sie dann von Autos überfahren werden. Deshalb gibt es Krötenzäune. Die Kröten laufen dann in eine Falle und können nicht weiter. Bis Felicia kommt, sie aus der Falle herausnimmt und sicher auf die andere Straßenseite bringt. Auf diese Weise hat sie schon sehr vielen Kröten das Leben gerettet. Und die Kröten können auf der anderen Straßenseite weiterlaufen oder -kriechen und an einem See oder Fluss ihre Eier legen, aus denen dann wieder Kröten entstehen.

    Autorin: Nicole Silbermann
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
