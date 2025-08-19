Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Felicia rettet Kröten
12:20 Minuten
Felicia hat kein Problem damit, früh aufzustehen. Denn das muss man, wenn man Erdkröten dabei helfen möchte, sicher auf die andere Straßenseite zu kommen.
Felicia rettet Kröten
Zweimal im Jahr machen sich Erdkröten auf den Weg. Um von ihrem Winterquartier zu einem Gewässer zu kommen und wieder zurück. Dazu müssen sie oft Straßen überqueren. Und die Gefahr ist groß, dass sie dann von Autos überfahren werden. Deshalb gibt es Krötenzäune. Die Kröten laufen dann in eine Falle und können nicht weiter. Bis Felicia kommt, sie aus der Falle herausnimmt und sicher auf die andere Straßenseite bringt. Auf diese Weise hat sie schon sehr vielen Kröten das Leben gerettet. Und die Kröten können auf der anderen Straßenseite weiterlaufen oder -kriechen und an einem See oder Fluss ihre Eier legen, aus denen dann wieder Kröten entstehen.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Nicole Silbermann
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling