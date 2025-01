Kakadu bei euch

Freiwillige Feuerwehr heißt, dass alle Leute, die dort mitmachen, andere Berufe haben. In ihrer Freizeit helfen sie aber bei der Feuerwehr mit. Und wenn es brennt, dann rücken sie so schnell wie möglich aus. Echte Einsätze machen zwar nur Erwachsene, aber lernen, wie man ein Feuer löscht und wie man überhaupt Menschen in Not hilft, das kann man schon als Kind. "Löschangriff nass" ist eine der Übungen, die Eva und Hanna in diesem Podcast mitmachen und erklären. Das ist richtig spannend, macht aber auch viel Spaß. Tim und Kakadu müssen in Deckung gehen, damit sie nicht total nass werden.