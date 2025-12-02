Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Emma tanzt Ballett

    12:10 Minuten
    Ein Mädchen bei Ballettübungen im Studio
    Fürs Balletttanzen braucht man jede Menge Disziplin, aber es macht auch großen Spaß © Getty Images / PeopleImages
    Mit Ryke. |
    Audio herunterladen
    Spagat gehört zu Emmas leichtesten Übungen. Denn sie tanzt leidenschaftlich gerne Ballett und trainiert fast jeden Tag. Emma hat nämlich ein großes Ziel.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Emma tanzt Ballett
    Emmas Trainerin hat gleich gemerkt, dass Emma ein großes Talent für Ballett hat. Ihr fallen die Übungen leicht, die andere niemals schaffen würden. Emma war schon deutsche Meisterin und träumt davon, Primaballerina auf den großen Ballettbühnen der Welt zu werden. Vielleicht eines Tages in New York? Emma trainiert jedenfalls fast jeden Tag fleißig dafür.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autor: Philip Wegmann
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
    Zur Startseite