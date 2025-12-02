Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Emma tanzt Ballett
12:10 Minuten
Spagat gehört zu Emmas leichtesten Übungen. Denn sie tanzt leidenschaftlich gerne Ballett und trainiert fast jeden Tag. Emma hat nämlich ein großes Ziel.
Emmas Trainerin hat gleich gemerkt, dass Emma ein großes Talent für Ballett hat. Ihr fallen die Übungen leicht, die andere niemals schaffen würden. Emma war schon deutsche Meisterin und träumt davon, Primaballerina auf den großen Ballettbühnen der Welt zu werden. Vielleicht eines Tages in New York? Emma trainiert jedenfalls fast jeden Tag fleißig dafür.
Euer Draht zum Kakadu
Autor: Philip Wegmann
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
