Kakadu - bei euch

Emmas Trainerin hat gleich gemerkt, dass Emma ein großes Talent für Ballett hat. Ihr fallen die Übungen leicht, die andere niemals schaffen würden. Emma war schon deutsche Meisterin und träumt davon, Primaballerina auf den großen Ballettbühnen der Welt zu werden. Vielleicht eines Tages in New York? Emma trainiert jedenfalls fast jeden Tag fleißig dafür.