Kakadu - bei euch

Der Begriff K-Pop steht für koreanische Popmusik. In Deutschland wurde K-Pop durch die Olympischen Winterspiele 2018 bekannt, die fanden nämlich in Südkorea statt. Aber es geht um viel mehr als nur um die Musik. Davon erzählt Emily in diesem Podcast. Sie ist ein riesiger K-Pop-Fan. Kennt die meisten K-Pop-Stars, singt ihre Musik nach, tanzt so wie ihre Vorbilder, und Emily hofft, dass sie eines Tages bei einem Casting angenommen wird und genauso erfoglreich wird wie ihre Vorbilder: Die K-Pop-Band Blackpink. Wie ihr Leben dann wohl aussehen würde, davon hat Emily schon eine feste Vorstellung.