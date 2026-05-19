Kakadu - bei euch

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    Emily liebt K-Pop

    11:56 Minuten
    Mitglieder der sükoreanischen K-Pop-Band Blackpink stehen und sitzen für ein Fotoshooting nebeneinander.
    Mitglieder der sükoreanischen K-Pop-Band Blackpink bei einem Fotoshooting. © picture alliance / Yonhap News Agency
    Mit Tim. |
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    K-Pop-Musik, K-Pop-Style und K-Pop Idole: Im Moment absolut beliebt bei vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch Emily ist ein Riesen-Fan!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Emily liebt K-Pop
    Der Begriff K-Pop steht für koreanische Popmusik. In Deutschland wurde K-Pop durch die Olympischen Winterspiele 2018 bekannt, die fanden nämlich in Südkorea statt. Aber es geht um viel mehr als nur um die Musik. Davon erzählt Emily in diesem Podcast. Sie ist ein riesiger K-Pop-Fan. Kennt die meisten K-Pop-Stars, singt ihre Musik nach, tanzt so wie ihre Vorbilder, und Emily hofft, dass sie eines Tages bei einem Casting angenommen wird und genauso erfoglreich wird wie ihre Vorbilder: Die K-Pop-Band Blackpink. Wie ihr Leben dann wohl aussehen würde, davon hat Emily schon eine feste Vorstellung.

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    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
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