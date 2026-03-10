Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Emilia liebt Bibliotheken
12:56 Minuten
Comics, Mangas und Fantasy-Bücher - das sind Emilias Favoriten. Und sie kennt sich darin bestens aus. Denn sie ist ständig an ihrem Lieblingsort: In der Bibliothek.
Wer Emilia sucht, sollte am besten an ihrem Lieblingsort anfangen: In der Bibliothek. Hier verbringt sie ganze Nachmittage, vertieft sich in Bücher und nimmt jedes Mal einen großen Stapel an Büchern mit nach Hause. Emilie ist sehr froh darüber, dass sie sich hier zum Nulltarif bedienen kann. Würde sie alle Bücher besitzen, die sie schon gelesen hat, dann wäre ihr Zimmer zum Platzen voll. Kakadu und Tim sind schwer beeindruckt. Und auch Kakadu entdeckt den Bücherwurm in sich. Allerdings flattert er gleich zu seinem Lieblingsregal: Auf der Suche nach einem Buch mit leckeren Nusskuchen-Rezepten.
Autorin: Hannah Burmeister
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
