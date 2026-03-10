Kakadu - bei euch

Wer Emilia sucht, sollte am besten an ihrem Lieblingsort anfangen: In der Bibliothek. Hier verbringt sie ganze Nachmittage, vertieft sich in Bücher und nimmt jedes Mal einen großen Stapel an Büchern mit nach Hause. Emilie ist sehr froh darüber, dass sie sich hier zum Nulltarif bedienen kann. Würde sie alle Bücher besitzen, die sie schon gelesen hat, dann wäre ihr Zimmer zum Platzen voll. Kakadu und Tim sind schwer beeindruckt. Und auch Kakadu entdeckt den Bücherwurm in sich. Allerdings flattert er gleich zu seinem Lieblingsregal: Auf der Suche nach einem Buch mit leckeren Nusskuchen-Rezepten.