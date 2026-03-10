Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Emilia liebt Bibliotheken

    12:56 Minuten
    Ein Mädchen sitzt mit einem Buch in der Hand in einer Bibliothek auf dem Boden und liest.
    Mit Büchern lässt es sich wunderbar kopfreisen © Getty Images / Martin Barraud
    Mit Tim. |
    Audio herunterladen
    Comics, Mangas und Fantasy-Bücher - das sind Emilias Favoriten. Und sie kennt sich darin bestens aus. Denn sie ist ständig an ihrem Lieblingsort: In der Bibliothek.
    Emilia liebt Bibliotheken
    Wer Emilia sucht, sollte am besten an ihrem Lieblingsort anfangen: In der Bibliothek. Hier verbringt sie ganze Nachmittage, vertieft sich in Bücher und nimmt jedes Mal einen großen Stapel an Büchern mit nach Hause. Emilie ist sehr froh darüber, dass sie sich hier zum Nulltarif bedienen kann. Würde sie alle Bücher besitzen, die sie schon gelesen hat, dann wäre ihr Zimmer zum Platzen voll. Kakadu und Tim sind schwer beeindruckt. Und auch Kakadu entdeckt den Bücherwurm in sich. Allerdings flattert er gleich zu seinem Lieblingsregal: Auf der Suche nach einem Buch mit leckeren Nusskuchen-Rezepten.

    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
