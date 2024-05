Emilia lebt in New York

Hochhäuser, die so hoch sind, dass sie fast an die Wolken stoßen - Wolkenkratzer also - dann hat man sofort die faszinierende Stadt New York vor Augen. Mehr als acht Millionen Einwohner, die Freiheitsstatue, Manhattan, Brooklyn, der Central Park, der Broadway mit seinen vielen Theatern und Musical-Bühnen. Echte Sehnsuchtsorte sind das. Und Emilia wohnt mittendrin. In diesem Podcast ist der Kakadu zu ihr geflogen, weil er auch unbedingt mal nach New York wollte.