Kakadu - bei euch

Radfahren - das lernen die meisten von euch in der dritten Klasse, aber viele schon viel früher. Denn ein Fahrrad macht uns ein bisschen unabhängiger. Man kann schnell mal zu Freunden fahren oder bis zur Schule, zum Einkaufen, oder mit den Eltern am Wochenende auf eine längere Tour. Das macht Spaß, und es ist gesund, weil man sich an der frischen Luft bewegt.

Emilias Radtour, von der sie in diesem Podcast erzählt, ist aber etwas ganz besonderes: Die führte nämlich bis nach Danzig in Polen. Tim und Kakadu staunen nicht schlecht, als sie von dieser Leistung hören.