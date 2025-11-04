Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Emilia fährt mit dem Rad bis nach Danzig

    11:31 Minuten
    Ein Pappschild mit einem Fahrrad auf blauem Hintergrund vor einem strahlend blauen Himmel.
    Aktiv werden im Alltag kann ein Mittel gegen Klima- und Zukunftsangst sein. © imago / Müller-Stauffenberg
    Mit Tim.
    Audio herunterladen
    Radfahren - das machen ja die meisten von euch. Aber die Tour, von der Emilia hier erzählt, ist eine ganz besondere. Sie ist bis nach Danzig gefahren!
    Emilia fährt mit dem Rad nach Danzig
    Radfahren - das lernen die meisten von euch in der dritten Klasse, aber viele schon viel früher. Denn ein Fahrrad macht uns ein bisschen unabhängiger. Man kann schnell mal zu Freunden fahren oder bis zur Schule, zum Einkaufen, oder mit den Eltern am Wochenende auf eine längere Tour. Das macht Spaß, und es ist gesund, weil man sich an der frischen Luft bewegt.
    Emilias Radtour, von der sie in diesem Podcast erzählt, ist aber etwas ganz besonderes: Die führte nämlich bis nach Danzig in Polen. Tim und Kakadu staunen nicht schlecht, als sie von dieser Leistung hören.

    Autorin: Regina Voss
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
