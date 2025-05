Kakadu bei euch

Eines schönen Morgens wacht Kevin der Käfer aus seinem Winterschlaf auf. Er ist sehr durstig und sucht seine Eltern. Aber die sind nicht da. Plötzlich kommt ein kräftiger Windstoß und Kevin verliert das Gleichgewicht. Er prallt in einen Baum hinein. So beginnt Emils spannende Geschichte. Aber so richtig toll wird sie erst, weil Emil ein richtiges Hörspiel daraus macht. Mit allem, was dazugehört: Gruseliger Musik und coolen Geräuschen.