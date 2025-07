Manchmal ist es Ella peinlich. Ihre Mutter unterrichtet an der Schule von Ella. Manchmal findet sie es aber auch sehr praktisch, denn in bestimmten Fällen kann Ella schnell mal zu ihrer Mutter gehen. Auf jeden Fall ist es eine besondere Situation. Immer genau mit der Mama zur Schule kommen? Nicht so gerne! Aber wenn Mitschüler oder Mitschülerinnen über Ellas Mutter als Lehrerin lästern, dann kann Ella schon mal wütend werden. Aber sie findet es gut, dass ihre Mama höchstens mal als Vertretung in ihrer Klasse unterrichtet.