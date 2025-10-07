Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Ella puzzelt

    11:55 Minuten
    Ein Mädchen sitzt auf dem Boden und puzzelt
    Puzzlen macht Spaß! © Getty Images / Onoky / A. Chederros
    Audio herunterladen
    Eintausend Puzzle-Teile in einer Stunde! Kein Problem für Ella. Sie puzzelt wie eine Weltmeisterin. Denn puzzeln macht ihr riesigen Spaß.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Ella puzzelt
    Wenn Ella ein Puzzle fertig hat, greift sie sich gleich das nächste. Und sie liebt es, bestimmte Puzzles mehrfach zu machen. Von wegen: aufkleben und als Bild ins Zimmer hängen? Nein - Ella puzzelt immer wieder. Patricia und Kakadu wollten gar nicht glauben, dass es auch Puzzles gibt, die gar keine Bilder haben. Ella stellt ein solches vor: Es hat 1000 Teile und ist von oben bis unten und von links bis rechts schwarz!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Zur Startseite