Kakadu - bei euch

Ella puzzelt
11:55 Minuten
Eintausend Puzzle-Teile in einer Stunde! Kein Problem für Ella. Sie puzzelt wie eine Weltmeisterin. Denn puzzeln macht ihr riesigen Spaß.
Wenn Ella ein Puzzle fertig hat, greift sie sich gleich das nächste. Und sie liebt es, bestimmte Puzzles mehrfach zu machen. Von wegen: aufkleben und als Bild ins Zimmer hängen? Nein - Ella puzzelt immer wieder. Patricia und Kakadu wollten gar nicht glauben, dass es auch Puzzles gibt, die gar keine Bilder haben. Ella stellt ein solches vor: Es hat 1000 Teile und ist von oben bis unten und von links bis rechts schwarz!
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
