Kakadu - bei euch

Wenn Ella ein Puzzle fertig hat, greift sie sich gleich das nächste. Und sie liebt es, bestimmte Puzzles mehrfach zu machen. Von wegen: aufkleben und als Bild ins Zimmer hängen? Nein - Ella puzzelt immer wieder. Patricia und Kakadu wollten gar nicht glauben, dass es auch Puzzles gibt, die gar keine Bilder haben. Ella stellt ein solches vor: Es hat 1000 Teile und ist von oben bis unten und von links bis rechts schwarz!