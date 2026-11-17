Jeden Mittwoch geht Editha zum Tanzen. Und vieles sieht dabei wie Turnen und auch ein bisschen wie Herumtoben aus. Dann wieder gibt es ganz leise Tänze. In denen muss sich Editha so ruhig hinstellen wie eine Statue. Und niemand schreibt ihr genau vor, welche Bewegungen sie beim Tanzen machen darf oder soll. Denn Editha improvisiert beim Tanzen. Sie tanzt so, wie es ihr gerade einfällt. Die Tanzlehrerin Birte gibt nur ein Thema vor. Und dann bewegen sich Editha und die anderen Kinder in der Tanzschule ganz individuell. So geht Improvisationstanz.