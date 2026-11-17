Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Editha macht Improvisationstanz
11:19 Minuten
Editha liebt es, zu tanzen. In ihrer Tanzschule geht es aber nicht um Walzer oder Disko. Sondern um ganz individuelle Bewegungen, die sie improvisieren muss.
Editha macht Improvisationstanz
Jeden Mittwoch geht Editha zum Tanzen. Und vieles sieht dabei wie Turnen und auch ein bisschen wie Herumtoben aus. Dann wieder gibt es ganz leise Tänze. In denen muss sich Editha so ruhig hinstellen wie eine Statue. Und niemand schreibt ihr genau vor, welche Bewegungen sie beim Tanzen machen darf oder soll. Denn Editha improvisiert beim Tanzen. Sie tanzt so, wie es ihr gerade einfällt. Die Tanzlehrerin Birte gibt nur ein Thema vor. Und dann bewegen sich Editha und die anderen Kinder in der Tanzschule ganz individuell. So geht Improvisationstanz.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Mona Belinskiy
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Tanzen ist träumen mit den Beinen. (aus Finnland)