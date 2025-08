Was der neunjährige David macht, das trauen sich nur die wenigsten. Sprünge vom 10-Meter-Turm in der Schwimmhalle. Und dann noch nicht einmal mit den Füßen voran, sondern in kunstvollen Figuren. Und einen Bauchklatscher sollte man aus der Höhe natürlich nicht riskieren. Damit er sich nicht allzusehr wehtut, falls das doch mal passiert, hat David einen Neoprenanzug an, der den Körper schützt. Die Landung im Wasser heißt Splash-Down und hat lustige Namen: Kartoffel, Stuhl, Anker, kleine Katze, Arschbombe oder Ripper. David gefällt das. Im freien Fall fühlt er sich wie ein Vogel.