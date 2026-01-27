Kakadu - bei euch:

Euer Draht zum Kakadu
Charlotte leitet eine Aqua-Terra-AG
Charlotte und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kümmern sich in einer AG an ihrer Schule um Kröten, Lurche und andere Amphibien. Tiere also, die ihre Eier im Wasser ablegen, aber hauptsächlich an Land leben.
Charlotte ist einer der Leiterinnen einer Aqua-Terra-AG an ihrer Schule. Und Tim und Kakadu staunen über die Tiere, die Charlotte ihnen in diesem Podcast vorführt. Manche davon tarnen sich so gut, dass man eine ganz Weile nach ihnen suchen muss. Eine der wichtigsten Tätigkeiten für Charlotte und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ist das Füttern der Tiere: Manche fressen nur lebende andere Tiere, und davor darf man sich nicht gruseln, wenn man in einer Aqua-Terra-AG ist.
Autorin: Hannah Burmeister
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
