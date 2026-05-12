Kakadu - bei euch

Wenn das Fahrrad nicht fährt, ist das für viele von uns ein Problem. Wer flickt schon gerne einen Reifen? Oder zieht eine abgesprungene Kette wieder auf das Kettenblatt? Und was ist, wenn das Licht nicht leuchtet? Oder schlimmer noch: wenn die Bremse nicht funktioniert? Dann kann es gefährlich werden. Für Celina ist das kein Problem. Sie besucht die Fahrrad-AG an ihrer Schule. Jeden Dienstag erklärt Herr Heinrich Celina und anderen Kindern, wie man Fahrräder wieder auf Vordermann bringt. Dabei lässt sich nebenbei eine Menge Geld sparen, denn Fahrradreparaturen sind teuer.

Ryke und Kakadu gucken gespannt zu und staunen, wie professionell Celina aus einem kaputten Fahrrad ein funktionierendes Bike macht. Und stellen fest: Man muss sich nur trauen, auch wenn aller Anfang schwer aussieht.