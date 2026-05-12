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    Kakadu - bei euch

    Celina repariert Fahrräder

    10:37 Minuten
    Ein Mädchen sitzt vor einem umgedrehten Rad auf der Straße, sie hat Werkzeug in der Hand und repariert offenbar das Rad
    Manchmal gibt es nichts Schöneres, als am eigenen Rad rumzuschrauben © Getty Images / Image Source / Megan Maloy
    Mit Ryke. |
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    Fahrrad fahren - das mögen wohl die meisten von uns. Aber was ist, wenn das Fahrrad einen Platten hat? Keine Luft im Reifen? Dann hilft Celina. Sie repariert Fahrräder.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Celina repariert Fahrräder
    Wenn das Fahrrad nicht fährt, ist das für viele von uns ein Problem. Wer flickt schon gerne einen Reifen? Oder zieht eine abgesprungene Kette wieder auf das Kettenblatt? Und was ist, wenn das Licht nicht leuchtet? Oder schlimmer noch: wenn die Bremse nicht funktioniert? Dann kann es gefährlich werden. Für Celina ist das kein Problem. Sie besucht die Fahrrad-AG an ihrer Schule. Jeden Dienstag erklärt Herr Heinrich Celina und anderen Kindern, wie man Fahrräder wieder auf Vordermann bringt. Dabei lässt sich nebenbei eine Menge Geld sparen, denn Fahrradreparaturen sind teuer.
    Ryke und Kakadu gucken gespannt zu und staunen, wie professionell Celina aus einem kaputten Fahrrad ein funktionierendes Bike macht. Und stellen fest: Man muss sich nur trauen, auch wenn aller Anfang schwer aussieht.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
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